Peterborough May bank holiday supermarket opening times: hours for Sainsbury's, Asda, Waitrose, Marks & Spencer, Aldi, Lidl and Tesco

The first Bank Holiday weekend of May will take place between 4 and 6 May with family and friends gathering to celebrate the three-day weekend.

These are the opening times for Sainsbury’s, Asda, Tesco, Aldi, Lidl, M&S and Waitrose in Peterborough over the May Bank Holiday weekend.

The first Bank Holiday weekend of May will take place between 4 and 6 May with family and friends gathering to celebrate the three-day weekend.

Sainsbury’s Peterborough Superstore

Saturday 4 May: 07:00 - 22.30

Sunday 5 May: 10:00 - 16:00

Bank holiday Monday 6 May: 09:00 - 20:00

112 Oxney Road, Peterborough, PE1 5NG

Sainsbruy’s Bretton Superstore

Saturday 4 May: 07:00 - 22.00

Sunday 5 May: 10:30 - 16:30

Bank holiday Monday 6 May: 09:00 - 20:00

Flaxlands Bretton Centre, Bretton, Peterborough, PE3 8DA

Asda Peterborough Superstore

Saturday 4 May: 07:00 - 22.00

Sunday 5 May: 10:00 - 16:00

Bank holiday Monday 6 May: 07:00 - 20:00

Tuesday 7 May: 07:00 - 23:00

West Rivergate Shopping Centre, Peterborough, PE1 1ET

Waitrose

Saturday 4 May: 07:00 - 21:00

Sunday 5 May: 10:30 - 16:30

Bank holiday Monday 6 May: 08:00 - 18:00

Mayors Walk, Peterborough, Cambridgeshire, PE1 2AD

Marks & Spencer Peterborough Queensgate

Saturday 4 May: 08:00 - 18:30

Sunday 5 May: 10:00 - 16:30

Bank holiday Monday 6 May: 09:00 - 18:00

Queens Gate Centre, Peterborough, PE1 1NT

ALDI - Whittlesey Road

Saturday 4 May: 08:00 - 22:00

Sunday 5 May: 10:00 - 16:00

Bank holiday Monday 6 May: 08:00 - 20:00

Whittlesey Road, Peterborough, PE2 8SQ

ALDI - Flaxland, Bretton

Saturday 4 May: 08:00 - 22:00

Sunday 5 May: 10:00 - 16:00

Bank holiday Monday 6 May: 08:00 - 20:00

Flaxland, Bretton, Peterborough, PE3 8DF

ALDI - Brickburn Close

Saturday 4 May: 08:00 - 22:00

Sunday 5 May: 10:00 - 16:00

Bank holiday Monday 6 May: 08:00 - 20:00

Brickburn Close, Hampton Ctr, Peterborough, PE7 8NZ

Lidl - Lime Kiln Close

Saturday 4 May: 08:00 - 22:00

Sunday 5 May: 10:00 - 16:00

Bank holiday Monday 6 May: 08:00 - 18:00

Lime Kiln Close, Peterborough PE3 9TA

Tesco Metro

Saturday 4 May: 07:00 - 20:00

Sunday 5 May: 10:00 - 16:00

Bank holiday Monday 6 May: 09:00 - 18:00

1 Hereward Cross, Peterborough, PE1 1TA