The team is perhaps unsuprisingly dominated by cash rich league leaders Birmingham City.
The side, which costs £27.9m, has been selected by the transfermarkt.co.uk website and is based on a 4-2-3-1 formation.
1. Joe Gauci - £1.25m
Position: Keeper Club: Barnsley Photo: Getty Images
2. Lee Buchanan - £1.5m
Position: left back Club: Birmingham City Photo: Getty Images
3. Christoph Klarer - £2.91m
Position: centre-back Club: Birmingham City Photo: Getty Images
4. Krystian Bielik - £2.66m
Position: Centre-Back Club: Birmingham City Photo: Getty Images