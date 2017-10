Bourne Grammar win three out of four

Bourne Grammar School came out on top in the first Nene Valley Harriers Fenland Cross-Country League meeting of the season.

They won three of the four age groups and finished second in the other.

YEAR 7/8 GIRLS (top 20)

1 M. Devine Hamptons

2 L. Hemmings Spalding H

3 H. Salisbury AMVC

4 A. Fairclough Bourne Gram

5 C. Bole AMVC

6 T. Manning Bourne Gram

7 Z. Pollock Stam High

8 L. Hart Stam High

9 J. Knight Deepings

10 L. McCann AMVC

11 K. McConnel-Wilson Jack Hunt

12 C. Artwell Kings

13 H. Taylor Bourne Gram

14 M. Sinfield Stam high

15 M. Pinguent Kings

16 Erin Cox Bourne Gram

17 I. Philby Stam High

18 A. Moller-Green Kings

19 L. Stewart Bourne Gram

20 S. Bull Bourne Gram

Team:

1 Bourne Gram. A 39

2 AMVC A 41

3 Stamford High A 46

4 Kings A 69

5 Bourne Gram. B 89

6 Spalding High A 114

7 AMVC B 121

8 Bourne Gram. C 163

9 Stamford High B 166

10 UAH A 177

YEAR 9/10 GIRLS (top 20)

1 M. Peel Spalding H

2 E. Robinson Deepings

3 I. Dee Stam High

4 E. James Bourne Gram

5 E. Peel Bourne Acad

6 S. Reeves Stam High

7 H. Knight Deepings

8 K. Tasker Kings

9 E. Foord Deepings

10 M. Brownlow Bourne Gram

11 E. Oldfield Deepings

12 ????? Deepings

13 E. Kerese Stam High

14 G. Tidman Bourne Acad

15 A. Bailey Bourne Acad

16 Jess Broadway AMVC

17 H. Campbell AMVC

18 H. Wilson Bourne Gram

19 C. Downing Bourne Gram

20 M. Weller UAHolbeach

Team:

1 Deeping School A 29

2 Bourne Gram. A 51

3 Stamford High A 58

4 Kings A 80

5 AMVC A 86

6 Bourne Acad. A 86

7 Bourne Gram. B 102

8 UAH A 117

9 Kings B 139

10 Kings C 172

YEAR 7/8 BOYS (top 20)

1 K. Chilvers Nene Park

2 S. Goidon Kerr Stamford

3 H. Hewitt Bourne Gram

4 H. Brill Bourne Gram

5 J. Bush Deepings

6 F. Buckle Kings

7 F. Houx Kings

8 J. Reindel Hampton

9 G. Frost Bourne Academy

10 A. Galpin Bourne Gram

11 J. Garner Bourne Gram

12 A. Roberts AMVC

13 B. Sykes Bourne Gram

14 J. Manning Bourne Gram

15 E. Nottle AMVC

16 O. James Bourne Gram

17 Z. Teillant Bourne Gram

18 R. Alexander Stamford

19 F. Lesiw Bourne Gram

20 S. Wilson Stamford

Team:

1 Bourne Gram. A 28

2 Bourne Gram. B 60

3 Stamford A 66

4 AMVC A 72

5 Deepings A 88 6 Kings A 92

7 Bourne Gram. C 103

8 UAH A 144

9 Bourne Acad. A 159

10 Stamford B 163

YEAR 9/10 BOYS (top 20)

1 O. Wilkinson Kings

2 S. Oakley Bourne Gram

3 A. Lawrence Kings

4 I. Gillick Stamford

5 T. Hattee Stamford

6 C. Ely Bourne Gram

7 S. Jarrett Kings

8 H. Hancock AMVC

9 S. O’Connell AMVC

10 M. James Bourne Gram

11 D. Tomaselli AMVC

12 J. Jungmann Bourne Gram

13 J. Rothwell Stamford

14 S. Hughes Stamford

15 M. Colman Bourne Academy

16 S. Garner AMVC

17 D. Snder Bourne Gram

18 B. Davies Stamford

19 S. Staines Bourne Gram

20 L. Woodfine Bourne Gram

Team:

1 Bourne Gram. A 30 2 Stamford A 36

3 Kings A 37

4 AMVC A 44 5 Bourne Gram. B 78 6 CityofPeterborough 109

7 UAHolbeach A 122

8 Kings B 134

9 Bourne Acad. 141

10 Bourne Gram. C 150